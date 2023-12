Tu─čamiral Zeki Akt├╝rk, bakanl─▒─č─▒n konferans salonunda haftal─▒k faaliyetlere ili┼čkin bilgilendirme toplant─▒s─▒ d├╝zenledi. Akt├╝rk, T├╝rk Silahl─▒ Kuvvetleri'nin (TSK), ba┼čta ter├Âr ├Ârg├╝tleri olmak ├╝zere her t├╝rl├╝ tehdit ve tehlikeye kar┼č─▒ m├╝cadeleyi s├╝rd├╝rd├╝─č├╝n├╝ belirterek, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 ter├Ârist ile birlikte, bu y─▒l i├žerisinde etkisiz hale getirilen ter├Ârist say─▒s─▒ 2 bin 32'ye ula┼čm─▒┼čt─▒r. Ayr─▒ca, Irak'─▒n kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan ter├Âr hedeflerine y├Ânelik 1 Aral─▒k'ta icra edilen hava harekatlar─▒yla, i├žerisinde sorumlu d├╝zeyde ter├Âristlerin de bulundu─ču de─čerlendirilen ma─čara, s─▒─č─▒nak, bar─▒nak ve depolardan olu┼čan toplam 16 hedef ba┼čar─▒yla imha edilmi┼čtir. Azami oranda yerli ve milli m├╝himmat kullan─▒lan harekatlarda ├žok say─▒da ter├Ârist etkisiz hale getirilmi┼čtir. Ayr─▒ca, son olarak ge├žti─čimiz hafta i├žerisinde Irak'─▒n kuzeyindeki bar─▒nma alanlar─▒ndan ka├žan 6 PKK'l─▒ ter├Ârist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmu┼čtur. B├Âylelikle y─▒lba┼č─▒ndan bu yana teslim olan ter├Ârist say─▒s─▒ 119'a ula┼čm─▒┼čt─▒r. Ter├Âristler i├žin tek ├ž─▒k─▒┼č yol T├╝rk adaletine teslim olmakt─▒r" diye konu┼čtu.



'467 TAC─░Z VE SALDIRIYA KAR┼×ILIK VER─░LD─░'



Suriye'deki harekat alanlar─▒na y├Ânelik taciz ve sald─▒r─▒lar─▒n devam etti─čini bildiren Tu─čamiral Akt├╝rk, "Birliklerimize y├Ânelik 467 taciz ve sald─▒r─▒ya gerekli kar┼č─▒l─▒k verilerek 27'si son bir haftada olmak ├╝zere 1435 ter├Ârist etkisiz hale getirilmi┼čtir. B├Âlgede g├╝venlik ve istikrar─▒n s├╝rd├╝r├╝lmesi i├žin gerekli t├╝m tedbirler al─▒nmakta. Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri d├Ân├╝┼člerinin sa─članmas─▒na y├Ânelik ├žal─▒┼čmalar devam etmektedir" ifadelerini kulland─▒.



'196 B─░N 524 K─░┼×─░ HUDUDU GE├çEMEDEN ENGELLEND─░'



S─▒n─▒rlar─▒n d├╝zensiz g├Â├ž ve ka├žak├ž─▒l─▒─ča kar┼č─▒ dinamik ve ├žok y├Ânl├╝ tedbirlerle korundu─čunu kaydeden Akt├╝rk, "Son bir haftada hudutlar─▒m─▒zdan yasa d─▒┼č─▒ yollarla ge├žmeye ├žal─▒┼čan 212 ┼čah─▒s yakalanm─▒┼čt─▒r. Bu ┼čah─▒slardan 1'i FET├ľ, di─čeri PKK'l─▒ olmak ├╝zere, 2'si ter├Âr ├Ârg├╝t├╝ mensubudur. 2 bin 367 ┼čah─▒s ise hududu ge├žemeden engellenmi┼čtir. B├Âylece, y─▒l i├žerisinde hudutlar─▒m─▒zdan yasa d─▒┼č─▒ yollarla ge├žmeye ├žal─▒┼č─▒rken yakalananlar─▒n say─▒s─▒ 12 bin 889'a y├╝kselmi┼čtir. Bu ┼čah─▒slardan 407'si FET├ľ mensubu olmak ├╝zere toplam 583 ter├Âr ├Ârg├╝t├╝ mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmi┼čtir. Hududu ge├žemeden engellenen ki┼či say─▒s─▒ da 196 bin 524 olmu┼čtur. Ayr─▒ca, icra edilen operasyonlarda 3 bin kilogram─▒ ge├žti─čimiz hafta i├žerisinde olmak ├╝zere 1 Ocak'tan itibaren 18 bin 313 kilogram uyu┼čturucu ele ge├žirilmi┼čtir" dedi.



7 Ekim'den bu yana ─░srail ve Filistin'de ya┼čanan geli┼čmelerin yak─▒ndan takip edildi─čini bildiren Akt├╝rk, ─░srail'in sald─▒r─▒lar─▒n─▒n kabul edilemez oldu─čunu s├Âyledi. Akt├╝rk, sald─▒r─▒lar─▒n devam etti─či s├╝rece b├Âlgesel bar─▒┼ča y├Ânelik tehditlerin de artt─▒─č─▒na dikkat ├žekerek; temennilerinin, ├žat─▒┼čmalar─▒n bir an ├Ânce son bulmas─▒ ve iki devletli ├ž├Âz├╝m temelinde, adil ve kal─▒c─▒ bir bar─▒┼ča y├Ânelik s├╝recin ba┼člat─▒lmas─▒ oldu─čunu s├Âyledi.



'6 ADET TB-2 S─░HA'NIN KABUL FAAL─░YET─░ TAMAMLANDI'



Yerli ├╝retim silah ve m├╝himmatlar─▒n envantere al─▒nmas─▒yla TSK'n─▒n kara, deniz, hava ve siber harekat alanlar─▒ndaki etkinli─činin her ge├žen g├╝n artt─▒─č─▒n─▒ kaydeden Akt├╝rk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanl─▒─č─▒'m─▒zca; 13 adet DROPS (Tekerlekli konteyner ta┼č─▒y─▒c─▒ ara├žlar) arac─▒, 25 adet L-UMTAS (Lazer G├╝d├╝ml├╝ Uzun Menzilli Tanksavar F├╝ze Sistemi) tandem f├╝zesi, 4 adet Avc─▒-2 g├Âr├╝nt├╝leme sistemi, 6 adet TB-2 silahl─▒ insans─▒z hava arac─▒n─▒n (S─░HA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanm─▒┼čt─▒r. Yerli ve milli ├╝retim Tuna motorlar─▒n─▒n, Kirpi ve Vuran z─▒rhl─▒ ara├žlar─▒na tak─▒lmas─▒yla ilgili olarak 50 adet arac─▒n muayene kabul faaliyetine ise 4 Aral─▒k'ta ba┼članm─▒┼čt─▒r" diye konu┼čtu.



G├ťVEN ARTIRICI ├ľNLEMLER G├ľR├ť┼×├ťLD├ť



Bakanl─▒k kaynaklar─▒, T├╝rkiye ile Yunanistan aras─▒nda 13 Kas─▒m'da yap─▒lan G├╝ven Art─▒r─▒c─▒ ├ľnlemler Toplant─▒s─▒'nda, ├Ânlemlerin uygulanmas─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rmak i├žin '─░leti┼čim Noktas─▒ Mekanizmas─▒' kurulmas─▒n─▒n kararla┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ belirtti. Bir sonraki toplant─▒n─▒n Yunanistan'─▒n ev sahipli─činde yap─▒laca─č─▒n─▒ bildiren kaynaklar, daha ├Ânce a├ž─▒klanan 29 maddelik g├╝ven artt─▒r─▒c─▒ ├Ânlemlerin bir k─▒sm─▒ ├╝zerinde g├Âr├╝┼čmeler yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve bu g├Âr├╝┼čmelerde ilerlemeler sa─čland─▒─č─▒n─▒ s├Âyledi. Pozitif atmosferin geli┼čtirmesine y├Ânelik ├žal─▒┼čmalar─▒n devam etti─čini bildiren kaynaklar, her iki taraf─▒n da olumlu atmosferin bozulmamas─▒ i├žin elinden gelen gayreti g├Âsterdi─čini belirtti.