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MSB, SOLOTÜRK'ün İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtuğu anları paylaştı

MSB, SOLOTÜRK'ün İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtuğu anları paylaştı
09.09.2020 23:14

Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir'in düşman (Yunan) işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan SOLOTÜRK, İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti." paylaşımıyla gökyüzüdeki yıldızlarımızın o anlarının videosunu paylaştı.


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