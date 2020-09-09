Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir'in düşman (Yunan) işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla havalanan SOLOTÜRK, İzmir semalarında mini bir gösteriyle birlikte selamlama ve saygı uçuşu icra etti." paylaşımıyla gökyüzüdeki yıldızlarımızın o anlarının videosunu paylaştı.
MSB, SOLOTÜRK'ün İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtuğu anları paylaştı
09.09.2020 23:14
- Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı
- Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'de önemli açıklamalar
- MSB, SOLOTÜRK'ün İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtuğu anları paylaştı
- Bayraktar AKINCI Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı
- Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de anlattı
- Yerli ve milli silahlar Yunan'ın ağzını açıkta bıraktı! Siz onu bir de sahada görün
- Son dakika: MİT personelini ifşa davasında hapis cezası çıktı
- AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi
- Çeçen asıllı Rus boksör Artur Beterbiev ringe 'Erdoğan Dombrası'yla çıktı
- Son dakika: İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: İstanbul Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı!