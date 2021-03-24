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MSB paylaştı! PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı! PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
24.03.2021 09:53
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.


MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GC4Gc4kf0G

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2021

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