MSB paylaştı! PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

