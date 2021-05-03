MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonundan yeni görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında nefes aldırılmyana teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Milli savunma Bakanlığı operasyolara ait yeni görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyolarına ait görüntüleri paylaştı.

MSB, Twitter hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" açıklaması yapıldı.

53 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyona ilişkin bilgi verdi.

Hava Kuvvetlerinin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum."