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MSB paylaştı: Mehmetçik'in NATO tatbikatından ilk görüntüler

MSB paylaştı: Mehmetçik'in NATO tatbikatından ilk görüntüler
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Türk askerinin de katıldığı NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO tatbikatından ilk görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.

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