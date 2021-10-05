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MSB paylaştı! Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı! Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05.10.2021 13:03
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Son dakika haberi! MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.


Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiği bildirildi.





MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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