MSB paylaştı: Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi! İşte o anlar…

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Hamut'ta boş bir arazide bulunan araca tuzaklanmış iki bombanın SAS timleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi.

SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.