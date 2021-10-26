Haberler Haber Videoları MSB paylaştı! 5 PKK’lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı! 5 PKK’lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı! 5 PKK’lı terörist böyle etkisiz hale getirildi
26.10.2021 18:13
Ana Sayfa 06:17
Suriye – Irak tezkeresi...
Ana Sayfa 12:00
CHP’nin teskereye neden...
Ana Sayfa 00:33
Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz...
Ana Sayfa 01:40
"Bankacılık sektörümüz gayet...
Ana Sayfa 01:13
Esra Hankulu'nun ölümünde...
Ana Sayfa 02:06
Alkollü sürücünün navigasyonla...
Ana Sayfa 00:43
Mahir Günşiray'ın oğlu da çok...
Ana Sayfa 02:17
A Spor Canlı Yayın İzle: ...
Ana Sayfa 01:52
Bahçeli'den grup toplantısında...
Ana Sayfa 02:53
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da...
Ana Sayfa 00:42
Fenomen medyum Muhammet Emin...
Ana Sayfa 00:11
Meryem Uzerli küvetten...

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken "Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

İşte MSB'den yapılan o açıklama;

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

SON DAKİKA