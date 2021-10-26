MSB paylaştı! 5 PKK’lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken "Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

İşte MSB'den yapılan o açıklama;



Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.