MSB, komandoların Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatlardan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım Operasyonları kapsamında hava hücüm harekatları düzenlendiğini duyurdu. İşte bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyonun görüntüleri...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" denildi.

Hava harekatlarına ilişkin görüntüler, bakanlığın web sitesinde yayınlandı.