MSB İkiyaka dağlarını paylaştı: Dağ keçileri geziyor

Mehmetçik girilemez denilen bölgelerden PKK'lı teröristleri silip atıyor.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'dan temizlenen Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'na ilişkin dikkat çeken görüntüler paylaştı.

Eskiden teröristlerin gezdiği bölgelerde şimdi dağ keçilerinin gezdiği görüldü.

DAĞ KEÇİLERİNİN VAZGEÇİLMEZ MEKANI OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır! Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu."