MSB görüntü paylaştı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü

Son dakika haberi... Millli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bilirdi. MSB harekatı sosyal medya üzerinden yayınladığı bu video ile duyurdu.

Son dakika haberi... Millli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bilirdi. MSB harekatı sosyal medya üzerinden yayınladığı bu video ile duyurdu.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/g8wXlvY1Fc