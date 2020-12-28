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MSB görüntü paylaştı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü

MSB görüntü paylaştı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü
28.12.2020 20:15
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Son dakika haberi... Millli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bilirdi. MSB harekatı sosyal medya üzerinden yayınladığı bu video ile duyurdu.


Son dakika haberi... Millli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bilirdi. MSB harekatı sosyal medya üzerinden yayınladığı bu video ile duyurdu.

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