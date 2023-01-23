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MSB duyurdu! PKK/YPG'ye darbe: 6'sı daha etkisiz

MSB duyurdu! PKK/YPG'ye darbe: 6'sı daha etkisiz
23.01.2023 08:51

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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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