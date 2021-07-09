Haberler Video Haber Videoları MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
09.07.2021 11:06
Ana Sayfa 01:12
Tekirdağ’da alkollü sürücü...
Ana Sayfa 02:09
Hayvan hakları yasası...
Ana Sayfa 00:52
İsveç’te içinde 9 kişinin...
Ana Sayfa 01:10
Caner Kurtaran hakkındaki...
Ana Sayfa 01:14
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile...
Ana Sayfa 00:24
Arzum Onan’ın güzelliğinin...
Ana Sayfa 02:23
CHP'li belediyeden kadına...
Ana Sayfa 00:24
Ebru Gündeş'in paylaşımına...
Ana Sayfa 00:27
Litvanya'da hava üssünde...
Ana Sayfa 03:37
Kulüpler Birliği’nin yeni...
Ana Sayfa 12:19
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:13
CHP'de alkış yüzünden görevden...

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi.

Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/e2PhcWsUtV

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2021
Haber Videoları