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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
11.08.2020 10:33

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."  ifadeleri kullanıldı.


MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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