MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.