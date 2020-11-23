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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
23.11.2020 18:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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