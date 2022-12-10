MSB duyurdu: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte o açıklama;

"Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."