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MSB duyurdu: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10.12.2022 14:48

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte o açıklama;

"Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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