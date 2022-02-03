Haberler Haber Videoları MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı teröristlerin kabusu oldu: 43 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı teröristlerin kabusu oldu: 43 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı teröristlerin kabusu oldu: 43 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
03.02.2022 13:38

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:27
Antalya kent merkezi yağışa...
Ana Sayfa 00:44
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6...
Ana Sayfa 00:29
Valizinden 8 kilo uyuşturucu...
Ana Sayfa 02:26
Müge Anlı'daki doktor Şevki...
Ana Sayfa 00:32
İddialı pozlarıyla yine çok...
Ana Sayfa 00:22
Uludağ’da gece etkili olan kar...
Ana Sayfa 00:29
Balkanlar üzerinden gelen kar...
Ana Sayfa 00:27
Yağış sonrası kayganlaşan...
Ana Sayfa 04:44
Yılın ilk ayının enflasyon...
Ana Sayfa 03:27
Bakan Nebati'den flaş döviz...
Ana Sayfa 00:28
Tem ve İstihbarat Ekiplerinden...
Ana Sayfa 00:29
İzmir’de şimşekler görsel...

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Videoları

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

SON DAKİKA