MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.