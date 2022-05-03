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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
03.05.2022 15:46

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

Haber Videoları

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

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