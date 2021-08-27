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MSB duyurdu: Afganistan’daki personelimizin tahliyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Afganistan’daki personelimizin tahliyesi tamamlandı
27.08.2021 22:13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

TAHLİYELER TAMAMLANDI: ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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