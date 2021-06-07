MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021
Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DejQNUBDDQ