MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.