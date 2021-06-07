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MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
07.06.2021 10:26
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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!

Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DejQNUBDDQ

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021
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