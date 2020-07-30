MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

30.07.2020 10:44

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.