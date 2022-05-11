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MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11.05.2022 11:11

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"TESPİT EDİLDİKLERİ YERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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