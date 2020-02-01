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MSB böyle duyurdu: Eşyalar uçağımıza yüklenmeye başladı

MSB böyle duyurdu: Eşyalar uçağımıza yüklenmeye başladı

01.02.2020 02:22

Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü Türkiye'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Koca Yusuf isimli uçak şehre ulaştı. MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.


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