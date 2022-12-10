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MSB açıkladı! PKKK/YPG’nin sözde lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed isimli teröristin etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! PKKK/YPG’nin sözde lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed isimli teröristin etkisiz hale getirildi
10.12.2022 10:16

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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, PKK/YPG'nin sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, PKKK/YPG'li örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERDEN BİRİ SÖZDE ELEBAŞI
Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.

Açıklamada, nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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