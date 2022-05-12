Haberler Haber Videoları MSB açıkladı! Komandolarımız 3 bölgede 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB açıkladı! Komandolarımız 3 bölgede 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB açıkladı! Komandolarımız 3 bölgede 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
12.05.2022 12:23

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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