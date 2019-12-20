MSB açıkladı: Irak kuzeyinde ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi 20.12.2019 19:15

MSB: Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekâtı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında;





9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm.lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi.







