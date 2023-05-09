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MSB açıkladı: "Erzurum'da yaşanan olayla ilgili Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı"

MSB açıkladı: "Erzurum'da yaşanan olayla ilgili Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı"
09.05.2023 16:35

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Son dakika haberi! 7 Mayıs'ta Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in 2021’de “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma geçirdiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.

Erzurum'daki Olaylara İlişkin Açıklamahttps://t.co/CII6m13UOU#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mQiMYncuIr

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2023

Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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