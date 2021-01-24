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Mozart isimli Türk konteyner gemisini kaçıran korsanlar ne talep ediyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de açıkladı

Mozart isimli Türk konteyner gemisini kaçıran korsanlar ne talep ediyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de açıkladı
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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kaçırılan Türk personeli için korsanların ne talep ettiğini açıkladı.


Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kaçırılan Türk personeli için korsanların ne talep ettiğini açıkladı.
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