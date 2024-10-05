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Motosiklette televizyon taşıdığı anlar kameralara yansıdı
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Motosiklette televizyon taşıdığı anlar kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 17:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 17:36

Aksaray'da canlarını hiçe sayan 2 kişinin motosiklet üzerinde televizyon taşıyarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Bir motosiklet sürücüsü televizyonunu tehlkeli bir şekilde taşırken görüntülendi. Görüntüler Atatürk Bulvarı ile Selçuk Bulvarında yansıdı kameralara. Büyük ekran televizyonu bir yerden bir yere götürmek isteyen 2 kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Televizyonu bir battaniyeye saran 2 vatandaş bindikleri 68 ADY 763 plakalı motosiklette biri motosikleti kullandı, diğeri ise koca televizyonu kucağına alarak trafiğe çıktı. Canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuğa çıkan 2 kişinin en ufak bir engebede düşmeleri an meseli olurken, tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. Trafikte seyreden araçta yolcu konumunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde tehlikeli yolculuk anbean kayıtlara geçerken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye bin 500 TL para cezası kesti.

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