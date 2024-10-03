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Motosikletli magandalar dehşet saçtı: 1 yaralı
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Motosikletli magandalar dehşet saçtı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:35

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki motosikletli cadde üzerinde tabancalarla rastgele ateş açıp, çevrede panik ve korkuya neden oldu. Yoldan geçer bir kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken birçok iş yeri de zarar gördü.

Mardin'de motosiklet çetesi dehşet saçtı. Olay, saat 21.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi Midyat Caddesi üzerindeki Demiryolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye gelen siyah elbiseli ve kasklı 2 motosikletli, ellerindeki tabancalarla rastgele ateş açtı. Çevrede panik ve korkuya neden olan olayda yoldan geçen E.G., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri de zarar gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

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