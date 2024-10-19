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Motosikletin otomobile çarptığı anlar kameralarda: 1 ölü 1 yaralı
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Motosikletin otomobile çarptığı anlar kameralarda: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 18:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 18:00

İzmir'in Buca ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Resul Bağcı (27) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Rojin Kanat (21) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de otomobil ile motosikelt kafa kafaya çarpıştı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Erdem Caddesi ile 170 Sokak kesişiminde meydana geldi. Resul Bağcı'nın kullandığı 35 CBT 072 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan İbrahim Arda U. (18) yönetimindeki 35 AFY 72 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Resul Bağcı ile arkasındaki Rojin Kanat, asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bağcı ve Kanat, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Resul Bağcı, hayatını kaybetti. Tedavisi süren Rojin Kanat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolsüz şekilde ana yola çıkan sürücünün kullandığı otomobile motosikletin hızla çarptığı, üzerindekilerin yola savrulması yer alıyor. İbrahim Arda U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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