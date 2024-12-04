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Motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı
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Motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 18:10

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde park halindeki arazi motosikleti, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 311’inci Sokak’ta meydana geldi. Y.D.’ye ait park halindeki 34 FAC 096 plakalı arazi motosikleti çalındı. Sabah uyandığında motosikletin yerinde olmadığını fark eden Y.D., polise giderek şikayetçi oldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlardan bir kişinin motosikleti iterek çaldığını tespit etti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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