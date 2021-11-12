Haberler Haber Videoları MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu, detayları Faruk Erdem yorumladı

MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu, detayları Faruk Erdem yorumladı

MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu, detayları Faruk Erdem yorumladı
12.11.2021 12:13
Ana Sayfa 00:20
El frenini çekmeyi unuttu,...
Ana Sayfa 03:43
Ece Erken'in ölüm korkusu!...
Ana Sayfa 02:03
Mine Kırıkkanat sert kayaya...
Ana Sayfa 05:22
Türk Konseyi Zirvesi!...
Ana Sayfa 06:00
Müge Anlı'da kadın cinayeti...
Ana Sayfa 00:31
Kamyon bariyerlere saplandı,...
Ana Sayfa 00:41
Araç camları buz tuttu,...
Ana Sayfa 00:54
Freni boşalan kamyonu ormana...
Ana Sayfa 00:39
Vicdansız adam boşanma...
Ana Sayfa 00:48
Tır otomobili biçti, 1'i ağır...
Ana Sayfa 00:52
İki grubun taşlı, demirli...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 113....

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski Mossad başkanı tarafından kurulan Turkish Democracy Project (TDP) adlı psikolojik harekât platformu, Başkan Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. 23 Haziran'da New York'ta kurulan Turkish Democracy Project (TDP) sözde düşünce, gerçekte bir psikolojik harekât platformu. Kurucuları arasında Mossad'ın eski başkanı ile Türkiye düşmanı ABD'li, İsrailli senatör, vali, bakan ve diplomatlar var. TDP, internet siteleri ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara propaganda yapıyor. FETÖ'cü tetikçilerin, ülkemize karşı attığı iftiralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında negatif algı oluşturmaya çalışıyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA