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Moderna'dan kritik koronavirüs aşısı açıklaması! Yüzde 100...

Moderna'dan kritik koronavirüs aşısı açıklaması! Yüzde 100...
30.11.2020 17:57
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Son dakika haberleri... Moderna, haftasonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi. Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi... Moderna'nın koronavirüs aşısından müjdeli haber geldi.

Moderna'nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

30 BİN KİŞİYLE YAPILDI
30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna'nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK DEĞİL'
16 Kasım'da etkinlik oranını yüzde 94,5 olarak açıklayan ve bugün açıklanan rakamda 94,1 olarak belirtilen Moderna'nın koronavirüs aşısı ile ilgili Dr. Tal Zaks, bu oranın istitastiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtti.

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