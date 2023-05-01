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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK/PYD'nin sözde askeri İstihbarat Sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK/PYD'nin sözde askeri İstihbarat Sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi
01.05.2023 09:19

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Son dakika haberi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde askeri istihbarat Sorumlusu Sabri Abdullah, Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Mazlum Karamok kod adlı teröristin büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını verdiği belirlendi. Öldüğü yönünde bilgi yayılan ancak MİT mensupları tarafından eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen Karamok saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı. Terörist örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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