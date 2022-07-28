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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe: "Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var"

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe: "Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var"
28.07.2022 14:08

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın sözde üst düzey kadrosundaki Hatice Hezer'in öldürülmesini değerlendirdi.

İRAN'DA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU
Canlı yayında operasyondan dolayı MİT'i tebrik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Milli İstihbarat Teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Saklanmayı çok iyi bildikleri alanda saha operasyonu yapıldı. Burası riskli bir alan. Başkalarının harekatlarını köpürterek dünyaya servis ettiği yerlerden. Etkisiz hale getirilen teröristin aile bağlarının dışında bir özelliği daha var. Hem Ermenistan hem de Suriye PJAK sorumluluğu var. İran'daki PKK adına faaliyet gösteriyor. Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var. Konsey üyesi çünkü. Bir diğer yandan PYD/YPG'nin siyasi bir uzantısında görevli." dedi.

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