MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu Başkan Erdoğan, Mahmur'un bir başka sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Öte yandan Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ı Hollanda'dan istemiş, talebi reddedilmişti. Gelen son dakika haberine göre Hasan Adır'ın HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

HDP'Lİ VEKİLİN DAYISI ÇIKTI

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İMİR'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan ADIR, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

TERÖR GÖZALTISINDA EL ÇABUKLUĞU İLE TELEFONU ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmıştı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalışmıştı.

FAALİYETLERİ ADIM ADIM İZLENDİ

MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan Hasan Adır'ı hedef listesine aldı.

Hasan Adır'ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu.

Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Hasan Adır'ın izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi.

Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin Kod Nurettin Halef El Muhammed, Dr. Hüseyin Kod Selman BOZKUR ve Salih Kod Hasan Adır'ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarınca; üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında örgüt tabanında son dönemde artarak yaşanan çözülmenin bulunduğu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde örgüt tabanında oluşan kanaatin önüne geçmek amacıyla kayıpların gizlenmeye çalışıldığı, ifade ediliyor.

HOLLANDA PKK'LILARIN YUVASI OLMUŞTU

Türk Bakanlara karşı faşizan çirkin uygulamalar sergileyen Hollanda'nın PKK ve DHKP-C'li teröristleri ülkesinde himaye ettiği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Hollanda, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin kaçmayı tercih ettiği Avrupa ülkeleri arasında ilk 3 sırada.

Son 10 yılda bu ülkede 11 PKK, 5 de DHKP-C'li teröristin varlığı tespit edildi. Bazıları kırmızı bültenle aranan 16 teröristten şu ana kadar sadece 1 PKK'lı iade edildi. Türkiye'ye iade edilmeyen PKK'lılar arasında terör örgütünün bu ülkedeki sorumlusu Hasan Adır ile 15 kişinin ölümünden sorumlu olan Nedim Seven de bulunuyordu.

BÖYLE TUTUKLANMIŞTI

Hollanda Adalet Bakanlığının bir sözcüsü, 2010 yılında terör örgütü PKK'nın sorumlularından Hasan Adır'ın tutuklandığına ilişkin basın yayın organlarında çıkan haberleri doğruladı.

Sözcü, Adır'ın 19 Ocak'ta Almanya'dan yanında iki kişiyle Hollanda'ya giriş yaparken, ülkenin güneydoğusundaki bir sınır kontrolü sırasında tutuklandığını bildirdi.

Türkiye'nin iade talebiyle tutuklanan Adır'ın iadesiyle ilgili duruşmanın 18 Mart'ta Roermond kentinde yapılacağını belirten Bakanlık sözcüsü, nihai kararı Hollanda Adalet Bakanlığının vereceğini kaydetti.

Terör örgütü sorumlularından Adır'ın Hollanda'da tutuklandığı ilk olarak, Hollanda basın yayın organları tarafından duyurulmuştu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEMİŞTİ

Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ın iadesi için talepte bulunmuş, Roermond mahkemesi PKK'lı Hasan Adır'in Hollanda'dan Türkiye'ye iade edilmesini yasaklamıştı.

Roermond mahkemesi, aldığı kararda terörist elebeşının Almanya'da yargılandığı davadan Türkiye'de tekrar yargılanacak olması ve Hasan Nadır'in Türkiye'de ki tutukluluk süresinde işkence görmesini gerekçe olarak gösterdi.



Hasan Adır, yanında iki kişi ile birlikte 19 Ocak günü Venlo gümrük kapısında yapılan kontroller esnasında Almanya'dan Hollanda'da giriş yaparken yakalanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHMUR KAMPI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.

1. MAHMUR KAMPI NEREDE?

Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde bulunuyor. Kamp ayrıca Türkiye'ye sınırına yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

2. NE ZAMAN KURULDU, KİMİN KONTROLÜNDE?

Kamp, 1998'den beri, 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mülteciler tarafından kullanılıyor. Uluslararası kuruluşlara göre kampta binlerce mülteci yaşıyor.

Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından "resmi BM kampı" olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.

3. PKK KONTROLÜNE NE ZAMAN GİRDİ?

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Örgüt daha sonra Musul'un Mahmur ilçesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan "Mahmur Kampı"nı silahlı üsse çevirerek, çocuklar dahil kamptaki herkesi silah altına aldı.

4. KAMPTA ŞU AN DURUM NE?

Yüzlerce teröristle PKK, kampı ve çevresindeki dağı işgal etti. Mahmur Kampı'nı ve yanındaki Karacak Dağı'nı sözde silahlı üs haline getirdi. Terör örgütü, Mahmur Kampı ile yanındaki Karacak Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.

PKK'nın, daha önce kamp güvenliğini sağlayan asayiş güçleri ile BM binalarını da kullandığı belirtiliyor. PKK'nın bölgedeki 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim verdiği biliniyor. Kampta yaşayan aileler ise baskı nedeniyle PKK'ya boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani kamp, örgüt tarafından eğitim ve insan kaynağı merkezi olarak kullanılıyor.

5. KAMPTA KAÇ PKK'LI TERÖRİST VAR?

PKK'lı teröristlerin konuşlandığı Mahmur Kampı ve çevresi oldukça stratejik öneme sahip ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Sınır güvenliği açısından da kritik. Karacak'taki PKK'lı sayısı 300 ile 400 arasında değişiyor.