MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi! Kardeşi HDP'li Tuğba Hezer Öztürk firari

Son dakika haberi! PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Tuğna Hezer Öztürk'ün, teröristlerin evine taziye gittiği ortaya çıkmıştı. Hezer'in ablası 26'ıncı dönem HDP Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında farklı suçlardan açılan davalarda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası istenmişti.