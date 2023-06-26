MİT'ten Münbiç'te operasyon! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşklilatı terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor.

Son dönemde örgütün sözde lider kadrosunda birçok ismi etkisiz hale getiren MİT Münbiç'te ses getiren bir operasyona daha imza attı.

SEVKİYAT NOKTASI TESPİT EDİLDİ

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak Münbiç'teki alanı tespit etti

MÜNBİÇ'TE OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Münbiç temas hattında belirlenen PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanları yakın takibe alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirildi. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.