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MİT'in yeni KALE'si bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

06.01.2020 10:49

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı bugün yapılacak. "KALE"nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İşte MİT'in yeni karargahından son görüntüler.


MİT'in Ankara Etimesgut'ta inşa edilen yeni binası 'KALE' bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete açılıyor. Kale, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.
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