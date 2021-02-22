MİT'in Özbekistan'da paketlediği FETÖ'cü Gürbüz Sevilay itiraf etti: FETÖ ve PKK arasında silah anlaşması!

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK ve FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz günlerde nefes kesen bir operasyona imza atarak FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ı Özbekistan'da yakalayıp Türkiye'ye getirdi. FETÖ'cü Sevilay itirafçı oldu. Savunma Sanayi alanında şirketi bulunan örgüt üyesi, 2019 yılı sonunda PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin ELEBAŞI Mazlum Kobani ile Ukrayna’daki bir şirket üzerinden anti-İHA, anti-Drone silah sistemleri anlaşması yaptıklarını 200 bin dolar para aldıklarını itiraf etti.