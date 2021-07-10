Mithat Sancar'dan "ilan-ı aşk" isteği! CHP'ye gözdağı: Sadece arka kapıda olmaz

HDP'li Mithat Sancar, Millet İttifakı'nda adaylık krizinin fitilini ateşledi. Sancar, "HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda, hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile yürüyecek bir yaklaşım değildir." diyerek "Şeffaf diyalog yoksa oy da yok" mesajı verdi. HDP'nin resti sonrası ittifakın diğer üyelerinin nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye ortak aday çağrısını yineledi. Mithat Sancar, HDP'nin oylarının çantada keklik olmadığının mesajını da net bir biçimde verdi. ''Seçim ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, "Türkiyede yeni bir dönem başlayacak. Diyoruz ki muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimine ortak aday ile girebilir. Ama bunun şartı var HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile yürüyecek bir yaklaşım değildir. Eğer bizimle açık diyalog içinde sistemli müzakere içinde bir süreç yürütülürse o zaman temel ilkeleri daha rahat konuşuruz." şeklinde konuştu.









TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ

Anlaşmaları halinde CHP ve İYİ Parti ile birlikte ülkeyi yönetebileceklerini söyleyip şartlarını sıralayan Mithat Sancar, "Bu bir siyasi koalisyon olmak zorunda. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz bunun yürütmenin bir parçası olarak da yapabiliriz. Bunun için de gerekli görüşmelere diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.









KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E GÖZ DAĞI VERDİ

HDP'nin dışlanması halinde yaşanabilecekleri anlatan Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gözdağı verdi. Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimini boykot seçeneğinin masada olduğunu ima etti.

Mithat Sancar, "HDP dışlanırsa açık söyleyelim enerjimizi çok büyük çoğunluğunu parlamento seçimlerine yoğunlaşacaktır. Uyarıyorum hala açık konuşmamıza rağmen muhalefet içinde ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyolar. " diye konuştu.









"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYIN" UYARSI

Mithat Sancar, "Şark kurnazlığı ile ben HDP'ye çok ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım Kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim ben buradan oyları toplarım diye yorumluyorsa da ya Türkiye'yi tanımıyor ya da devlet aklının kendine biçtiği olumsuz rolü bir hakkın yerine getiriyordur." diye konuştu.