MİT ve TSK'dan PKK'ya büyük darbe: Bir dönem sona erdi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. PKK'yı paramparça eden büyük operasyon örgüt içinde kıyamet kopardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ali Haydar Kaytan'la ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. “Bu terörist örgütün ‘öldürülemez’ denilen kişisidir. Şu ana kadar öldürülen en önemli terörist. PKK kurulmadan önce olan ve örgüt açısından önemli figür ve ASALA bağlantısı var. Abdullah Öcalan’ın ‘benden sonra yerime gelecek kişi’ dediği birini öldürünce örgüt içinde kıyamet koptu. PKK’nın ilk silahlı eylemini yapan ve 1984’ten beridir sürekli eylemlerde parmağı olan birisi. Böyle birisini öldürmek çok önemli. Son yıllarda MİT’in yapmış olduğu en önemli etkidir. Yani sonuç olarak bu teröristin öldürülmesiyle ASALA çok üzgün. Şunu açık söyleyeyim bir devir kapandı. YPG PKK’yı kullanan istihbarat servisleri çok üzgün."