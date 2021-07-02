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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezaları onand

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezaları onand
02.07.2021 10:54
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışanlar hakkında kamu davası açılmıştı. Son dakika haberine göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.


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