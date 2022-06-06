MİT TIR'ları kumpasına dair canlı yayın itirafı! Mahmet Sevigen: ''Belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu verdi''

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen katıldığı bir televizyon programında CHP ve FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ile ilgili bomba itiraflarda bulundu.

FETÖ KUMPASINDA BELGELER KILIÇDAROĞLU'NDAN

2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'adelet yürüyüşü' için, "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Sevigen, MİT TIR'ları davasına da değindi. Sevigen, davayla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü: Kılıçdaroğlu o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. (Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi... Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti... Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki... Ama nereden, nasıl aldınız... Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?

MİT TIR'LARI KUMPASI

Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.

FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.

Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.

Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.