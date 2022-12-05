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MİT Suriye'de yine avladı! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT Suriye'de yine avladı! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu etkisiz hale getirildi
05.12.2022 09:48

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Son dakika haberine göre MİT, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih etkisiz hale getirildi.

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MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mizgin Kobani kod isimli Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

24 Temmuz 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

28 Temmuz 2022 Süleymaniye
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

30 Temmuz 2022 Suriye
Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

1 Ağustos 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

9 Ağustos 2022 Gara
Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

12 Ağustos 2022 Kamışlı
Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

16 Ağustos 2022 Kamışlı
PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

31 Ağustos Gara
PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

4 Eylül Sincar
PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

12 Eylül Erbil
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

18 Eylül Ayn İsa
PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

23 Eylül Sınır hattı
PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

26 Eylül
PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

29 Eylül Afrin-Azez karayolu
PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

28 Eylül Halep
PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

6 Ekim Aynularap
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

9 Ekim Gara
PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

10 Ekim Sincar
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

21 Ekim Sincar
PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

24 Ekim Suriye
PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

1 Kasım Suriye
PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

5 Kasım Suriye
PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

30 Kasım Sincar
PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

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