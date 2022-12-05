MİT Suriye'de yine avladı! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre MİT, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih etkisiz hale getirildi.
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mizgin Kobani kod isimli Siham Mislih etkisiz hale getirildi.MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan
22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf
24 Temmuz 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç
28 Temmuz 2022 Süleymaniye
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer
30 Temmuz 2022 Suriye
Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş
1 Ağustos 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman
9 Ağustos 2022 Gara
Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı
12 Ağustos 2022 Kamışlı
Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani
16 Ağustos 2022 Kamışlı
PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan
31 Ağustos Gara
PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan
4 Eylül Sincar
PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi
12 Eylül Erbil
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç
18 Eylül Ayn İsa
PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz
23 Eylül Sınır hattı
PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım
26 Eylül
PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol
29 Eylül Afrin-Azez karayolu
PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen
28 Eylül Halep
PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur
6 Ekim Aynularap
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş
9 Ekim Gara
PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri
10 Ekim Sincar
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya
21 Ekim Sincar
PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak
24 Ekim Suriye
PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut
1 Kasım Suriye
PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin
5 Kasım Suriye
PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin
30 Kasım Sincar
PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur