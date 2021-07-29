MİT paketledi! Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir Kuzey Irak'ta yakalandı

Son dakika haberleri... Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Irak'ın Kandil bölgesinde sözde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir'i takibe aldı.

IRAK'TAN AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

Terörist Demir'in, Irak'tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirlendi.

Terörist, yürütülen çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2009'DA AĞRI'DA ÖRGÜTE KATILDI

PKK'lı Demir'in, 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi.

SON OLARAK KANDİL'DE SÖZDE BÖLÜK KOMUTANIYDI

2014'te Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen Demir'in, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı belirlendi.