RAMAZAN İMSAKİYE
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Miraç Eymen Kaya İstiklal Marşı okurken hem ağladı hem ağlattı

Miraç Eymen Kaya İstiklal Marşı okurken hem ağladı hem ağlattı
23.04.2021 11:14
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 23 öğrenciyi Meclis’te ağırladı ve koltuğunu İstanbul Bağcılar Aşık Veysel İ.Ö.O. 2. sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya’ya devretti. Küçük Eymen’in İstiklal Marşını gözyaşları içinde okuduğu o anlar kabul törenine damga vurdu.


Bağcılar Aşık Veysel İ.Ö.O. 2. sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya, birkaç dakikalığına da olsa Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un kolduğuna oturdu. Minik Miraç Eymen, okuduğu milli marşımızın her dizesinde oluk oluk gözyaşları akıttı. Şentop'un kabulüne, Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı damgasını vurdu. Marşın sonunda minik Eymen'i tebrik eden Meclis Başkanı Şentop, uzun zamandır bu kadar güzel İstiklal Marşı dinlemediğini söyledi.

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