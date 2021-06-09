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Minibüsçülerin sıra kavgası ölümle bitti! Meslektaşını ensesinden bıçakladı

Minibüsçülerin sıra kavgası ölümle bitti! Meslektaşını ensesinden bıçakladı
09.06.2021 13:48
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Yalova Çınarcık'ta minibüs şoförleri arasında sıra kavgası çıktı. Kavga sırasında 62 yaşındaki Yaşar B. meslektaşı 57 yaşındaki Yakup Köse'yi ensesinden bıçaklayarak öldürdü.


Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Durakta, minibüs şoförleri Yaşar B. ile Yakup Köse arasında hangi minibüsün önce yola çıkacağı konusunda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Yaşar B., cebinden çıkardığı bıçakla Köse'yi ensesinden bıçakladı. Köse, kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar B., jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildi.

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