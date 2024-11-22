SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Minibüs elektrik direğine çarptı: Balkona düşen direk 3 kişiyi yaraladı
Haberler Haber Videoları

Minibüs elektrik direğine çarptı: Balkona düşen direk 3 kişiyi yaraladı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 23:22

Aksaray'da kontrolden çıkan minibüsün çarptığı elektrik direği bir evin balkonuna devrildi. Kazada minibüsteki 3 kişi yaralanırken, olay anında balkonda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden organize sanayi istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 68 EE 940 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yolun kenarında bulunan apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna düştü. 2 direk arasındaki yaklaşık 70 metrelik 6 ayrı elektrik telleri 5 metreye kadar düştü. Kaza anında balkonda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kazada minibüste bulunan E.A. (19), E.C.A. (21) ve B.E.Y. (16) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen elektrik arazı ekipleri elektriği keserken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı yolda devrilen direk elektrik arıza ekiplerince kaldırıldı. Kaza anında minibüsten inen 2 kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Cezaevinden izinli çıkar çıkmaz hırsızlık yaptı! O anlar kamerada
22.11.2024Cuma
Aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı
22.11.2024Cuma
Sürücü şoka girip bayıldı: Ayıldıktan sonra ağlayarak arkadaşına sarıldı
22.11.2024Cuma
Duvarı kırıp hırsızlık yapan 2 şüpheli ortadan kayboldu
22.11.2024Cuma
Camiiye müezzini sokmayan bıçaklı şahıs cemaat tarafından taşlandı: O anlar kamerada
22.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Ersin Aka’ya müdahale anı kamerada! 00:16
Teknik direktöre silahlı saldırı! Müdahale anı kamerada!
22.11.2024Cuma
Teknik direktör Ersin Aka cinayeti kamerada! 00:08
Teknik direktör cinayeti kamerada!
22.11.2024Cuma
Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti 01:14
Teknik direktöre silahlı saldırı! Hayatını kaybetti!
22.11.2024Cuma
Ankara’da cinayet: 2 ölü! 02:20
Ankara'da cinayet: 2 ölü!
21.11.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA